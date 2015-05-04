Устранить ошибки работы скрипта формы обратной связи.

Здравствуйте!

Возникла необходимость подключить скрипт формы отправки контактных данных на e-mail.

Для этой цели был выбран бесплатный скрипт (которым я пользуюсь на других сайтах).

Проблема с подключением из за конфликта с каким то другим скриптом.

Вот чистый скрипт я залил на субдомен, не редактировал в нем ничего http://test.vsetreningi.kz/

А вот я этот же скрипт подключил на сайт vsetreningi.kz (в правом сайдбаре снизу) - явно не работает.

Попробовал в файле .htaccess удалить строчку "RewriteEngine On" - все заработало

Очень нужно решить эту проблему

- тут поменял - так и не помогло

В файлах прикрепил .htaccess и скрипт формы