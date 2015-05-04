Устранить ошибки работы скрипта формы обратной связи.

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Завершен2 заявки149 просмотров

Здравствуйте!

Возникла необходимость подключить скрипт формы отправки контактных данных на e-mail.

Для этой цели был выбран бесплатный скрипт (которым я пользуюсь на других сайтах).

Проблема с подключением из за конфликта с каким то другим скриптом.

Вот чистый скрипт я залил на субдомен, не редактировал в нем ничего http://test.vsetreningi.kz/

А вот я этот же скрипт подключил на сайт vsetreningi.kz (в правом сайдбаре снизу) - явно не работает.

Попробовал в файле .htaccess удалить строчку "RewriteEngine On" - все заработало

Очень нужно решить эту проблему

- тут поменял - так и не помогло

В файлах прикрепил .htaccess и скрипт формы

10 лет назад
mr-diamant
Виталий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

nexus88
36 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик, хороший человек. Рекомендую. С выплатой всё ок. Удачи вам

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nexus88
36 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад

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