Написать программу и интерфейс для формирования xml

Написать программу и интерфейс с авторизации .

В прогу вводятся 50 характеристик с возможностью редактирования

Есть ресурсы в которые по xml возможна загрузка данный

Прога должна формировтаь xml с данными в ней

Есть и другой функционал, подробности в личке.

Напишите сразу ваш скайп, там и обсудим!