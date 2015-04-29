Написать программу и интерфейс для формирования xml

$10000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт17 заявок230 просмотров

Написать программу и интерфейс с авторизации .

В прогу вводятся 50 характеристик с возможностью редактирования

Есть ресурсы в которые по xml возможна загрузка данный

Прога должна формировтаь xml с данными в ней

Есть и другой функционал, подробности в личке.

Напишите сразу ваш скайп, там и обсудим!

10 лет назад
lidgeniy
Евгений 
43 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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