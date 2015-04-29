Скрипт "Тест по выбору товара по параметрам"

ТЗ:

1. Разработать скрипт на jQuery "Тест-опросник по выбору товара по параметрам".

2. При выборе параметров выводить 1 группу товаров из 4 в каждой по 3 шт., которые соответствуют выбранным пунктам.

3. Результат может быть выведен как изображениями товаров, так и данными, сверстанные в html.

4. Привязка к характеристикам товара может быть как по одному из пунктов (цене) или по нескольким (выясним в процессе разработки).

5. Скрипт будет внедряться в лэндинг.

По сути нужен калькулятор, который будет выводить не цену в результате, а подборку из изображений или html "куски" (товар-картинка, характеристики и т.п., любые данные).

Пример опросника см. в приложении.

Болванка сайта и группы товаров вышлю по запросу.