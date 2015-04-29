Написать обратную связь и обратный звонок

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Закрыт8 заявок180 просмотров

Сайт на вордпрессе, нужно добавить кнопку обратный звонок, при нажатии открывается ajax окно, где нужно вписать Имя и номер телефона или просто номер телефона, после чего это отправляется на почту. Находиться будет в шапке по центру, где пустое место.

Обратная связь - это список полей, который человек должен заполнить после чего нажать (отправить) и отправляется так же на почту

AJAXWordPress
10 лет назад
AlexRoo
Роу 
31 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров