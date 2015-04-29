Написать обратную связь и обратный звонок

Сайт на вордпрессе, нужно добавить кнопку обратный звонок, при нажатии открывается ajax окно, где нужно вписать Имя и номер телефона или просто номер телефона, после чего это отправляется на почту. Находиться будет в шапке по центру, где пустое место.

Обратная связь - это список полей, который человек должен заполнить после чего нажать (отправить) и отправляется так же на почту