Добрый день! Необходимо внести мелку корректировку в php код формы обратной связи. Срочно, оплата сразу, ЯД.
Доработка вывода результатов поиска
Есть готовый поиск по товарам. Требуется усовершенствовать вывод результатов поиска. Сделать более релатативную сортировку результатов.
Посмотреть на сам поиск можно на Qugo.by
Приветствуется дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
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С удовольствием выслушаю ваши предложения.
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