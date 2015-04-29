Доработка вывода результатов поиска

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка143 просмотра

Есть готовый поиск по товарам. Требуется усовершенствовать вывод результатов поиска. Сделать более релатативную сортировку результатов.

Посмотреть на сам поиск можно на Qugo.by

Приветствуется дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

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С удовольствием выслушаю ваши предложения.

10 лет назад
dozen75
50 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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