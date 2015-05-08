Доработка виджета бронирования времени

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки139 просмотров

Требуется переверстать виджет бронирования + его немного доработать. Пример виджета вот здесь: goo.gl/IKoLF8

Сейчас он сделан на основе Bootstrap 3, из-за чего тянет огромный бутстраповский css и js + из-за этого возникают проблемы со стилями на не-Bootstrap сайтах. Основное, что надо сделать:

1. Выкинуть бутстрап, оставить в стилях только то, что необходимо для отображения виджета и диалога бронирования. Чем компактнее это всё будет, тем лучше. Но нужно не забыть про адаптивность.

2. На модале бронирования добавить адекватное отображение сообщений об ошибках (сейчас просто "неправильное" поле получает красную окантовку)

3. На модале бронирования на время бронирования должен появляться лоадер/прогресс, чтобы пользователи два раза не могли нажать на кнопку бронирования. Т.е. примерно как на сайтах продажи авиабилетов сделано.

BootstrapCSSJavaScript
10 лет назад
if-on-off
Антон 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

slev_ua
Славик 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
36 отзывов
10 лет назад
$60
2 дня
Очень понравилось работать со Славой. Ответственный подход к делу, постоянно на связи, качественное выполнение задания. Все бы такими были!!) Рекомендую!
Хороший заказчик + грамотный специалист, было очень приятно поработать! Однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

slev_ua
Славик 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
36 отзывов
10 лет назад