Доработка виджета бронирования времени

Требуется переверстать виджет бронирования + его немного доработать. Пример виджета вот здесь: goo.gl/IKoLF8

Сейчас он сделан на основе Bootstrap 3, из-за чего тянет огромный бутстраповский css и js + из-за этого возникают проблемы со стилями на не-Bootstrap сайтах. Основное, что надо сделать:

1. Выкинуть бутстрап, оставить в стилях только то, что необходимо для отображения виджета и диалога бронирования. Чем компактнее это всё будет, тем лучше. Но нужно не забыть про адаптивность.

2. На модале бронирования добавить адекватное отображение сообщений об ошибках (сейчас просто "неправильное" поле получает красную окантовку)

3. На модале бронирования на время бронирования должен появляться лоадер/прогресс, чтобы пользователи два раза не могли нажать на кнопку бронирования. Т.е. примерно как на сайтах продажи авиабилетов сделано.