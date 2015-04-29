Навигация в слайдере

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки158 просмотров

В слайдере нужно изменить навигацию.

См скриншот и вложенный архив

Оставлю соответствующий развернутый отзыв.

Оплата по факту (paypal или moneybookers).

Иные формы оплат просьба не предлагать.

10 лет назад
ramin80
Амс 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров