Требуется переверстать виджет бронирования + его немного доработать. Пример виджета вот здесь: goo.gl/IKoLF8 Сейчас он сделан на основе Bootstrap 3, из-за чего тянет огромный бутстраповский css и js + из-за этого ...
Приложение в соц.сети
Для реализации туристического приложения в соц сети вконтакте ищем человека с хорошим опытом по angular.js
Само приложение вот здесь vk.com/app3234315_-464680...
доработать надо 4 вкладку, её файлы вышлем при заинтересованности.
Насчет оплаты предлагайте ваши условия, но нужно заметить, что сейчас мы больше заинтересованы в поиске партнера, кто в дальнейшем продолжит с нами этот проект. Планируется расширение во многие соц сети, создание сайта, и конечно дальнейшая монетизация.
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