Приложение в соц.сети

Для реализации туристического приложения в соц сети вконтакте ищем человека с хорошим опытом по angular.js

Само приложение вот здесь vk.com/app3234315_-464680...

доработать надо 4 вкладку, её файлы вышлем при заинтересованности.

Насчет оплаты предлагайте ваши условия, но нужно заметить, что сейчас мы больше заинтересованы в поиске партнера, кто в дальнейшем продолжит с нами этот проект. Планируется расширение во многие соц сети, создание сайта, и конечно дальнейшая монетизация.