Сделать онлайн игру

Сделать игру, если кто помнит в 80-90х годах играли на листочке в клеточку. называлась это игра в гонки. Суть ее была такой: чертилась трасса шириной в 4 клетки и условно машинки в виде точек набирала скорость, ход одна клетка до 5, т.е 1ый ход 1 клетка 2 ход 2 клетке 3 ход 3 клетки и .д. до 5 клеток, так же можно и снизить скорость на 1 клетку чтоб не врезаться. А врезались элементарно на поворотах так как езда хода только по прямой. И вот когда врежешься начинаешь с 1ой скорости как говорится с 1ой клетке и заново набираешь ход