Парсер или что-то типа того

Необходимо написать робота, который будет шерстить гугл и яндекс по заданному слову.

Находить компании оказывающие услуги по данному слову.

Затем забирать информацию о компаниях, как правило она размещается на страницах "о нас".

Далее данную информацию он будет записывать в базу, в определённые таблицы.

Жду Ваших предложений.