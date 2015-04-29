Требуется переверстать виджет бронирования + его немного доработать. Пример виджета вот здесь: goo.gl/IKoLF8 Сейчас он сделан на основе Bootstrap 3, из-за чего тянет огромный бутстраповский css и js + из-за этого ...
Парсер или что-то типа того
Необходимо написать робота, который будет шерстить гугл и яндекс по заданному слову.
Находить компании оказывающие услуги по данному слову.
Затем забирать информацию о компаниях, как правило она размещается на страницах "о нас".
Далее данную информацию он будет записывать в базу, в определённые таблицы.
Жду Ваших предложений.
Заявки фрилансеров
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