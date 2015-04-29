Парсер или что-то типа того

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок192 просмотра

Необходимо написать робота, который будет шерстить гугл и яндекс по заданному слову.

Находить компании оказывающие услуги по данному слову.

Затем забирать информацию о компаниях, как правило она размещается на страницах "о нас".

Далее данную информацию он будет записывать в базу, в определённые таблицы.

Жду Ваших предложений.

10 лет назад
simburde
Юрий 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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