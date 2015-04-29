Скрипт JQ замены html текста на свой

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Закрыт3 заявки130 просмотров

Мне нужно поменять размер плеера через JQ

есть такой кусок кода:

я его не могу редактировать, мне нужно чтоб атрибут width: 800px был заменен на width: 100%

как это сделать?

HTML
10 лет назад
Unify
34 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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