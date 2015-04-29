Есть работающий сайт с поиском товаров в нескольких магазинах. Требуется усовершенствовать выдачу результатов поиска пользователю. То есть, нужно доработать, сортировку результатов выдачи по цене и соответствию запросу. Выслушаю все ваши предложения.
Скрипт JQ замены html текста на свой
Мне нужно поменять размер плеера через JQ
есть такой кусок кода:
я его не могу редактировать, мне нужно чтоб атрибут width: 800px был заменен на width: 100%
как это сделать?
Заявки фрилансеров
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