Выполнение небольших работ

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок156 просмотров

Нужен человек который хорошо разбирается в чужом коде. PHP, MySQL, HTML, CSS.

Есть готовый движок, написан американцем. Почти всё работает, но есть глюки, например не работает восстановление пароля и прочие мелочи. Нужно регулярно будет править баги которые я найду. + некоторая модернизация скрипта по функционалу. Оплата по договоренности. Сдельная форма оплаты.

CSSHTMLMySQLPHP
10 лет назад
n1xen
Денис 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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