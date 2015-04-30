Выполнение небольших работ

Нужен человек который хорошо разбирается в чужом коде. PHP, MySQL, HTML, CSS.

Есть готовый движок, написан американцем. Почти всё работает, но есть глюки, например не работает восстановление пароля и прочие мелочи. Нужно регулярно будет править баги которые я найду. + некоторая модернизация скрипта по функционалу. Оплата по договоренности. Сдельная форма оплаты.