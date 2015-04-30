Доработка/адаптация шаблона на WHMCS

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Закрыт1 заявка115 просмотров

Требуется программист для доработки/адаптации шаблона на WHMCS. Билинг пустой только установили, и установили шаблон, который нужно поправить (перевести некоторые кнопки, исправить ссылки, вставить необходимый текст на страницах) Оплата договорная.

10 лет назад
Recaro
Алим 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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