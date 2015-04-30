Есть интернет магазин на самописном движке, задача перевести его на Opencart2.0 www.yoga.spb.ru
Необходимо доработать шаблон 1C-Bitrix
Необходимо взять вот этот шаблон купонник.рф и доработать:
1. Личный кабинет
1.1.Сделать возможность редактирования личных данных
http://joxi.ru/GrqM4JntdWgRrz - тут описание 1-ой доработки
http://joxi.ru/5mdkJaPTVoEyr1 - описание 2-ой доработки
1.2. Доработать форму регистрации:
- добавить поля: логин и пароль
- после регистрации пользователь автоматически входит в систему как на сайте http://www.biglion.ru/
- после регистрации, пользователю приходит на почту письмо с текстом:
«Вы зарегистрировались на портале ***.
Благодарим вас за то, что выбрали нас!»
1.3.Настройка всплытия формы регистрации / авторизации при покупке купона (если пользователь не зарегистрирован)
- если неавторизированный пользователь нажимает «Купить» то всплывает форма входа на сайт. Если он не зарегистрирован, то переходит на форму регистрации.
- после регистрации / входа, всплывает форма http://joxi.ru/eAOqQnPFjW9nmo
1.5. Доработать форму заказа http://joxi.ru/eAOqQnPFjW9nmo
1.6. Заменить название кнопки в карточки товара (вот этой кнопки http://joxi.ru/ZrJVlZPuzdwxrj) на «Купить»
1.4.Доработать вход на сайт
- добавить ссылку «Регистрация». При клике переходим на форму регистрации. Вот так: http://joxi.ru/xAeGqRQCxDgpmy
2. Геолокацию (фильтр показа купонов по месту нахождения)
2.1. Добавление кнопки Рядом\Все
2.2. Создание скрипта javascript
- определения места положения пользователя;
- обработка кнопок;
- обработка отказа получения местоположения.
2.3. Пользовательское Свойство для геотаргеттинга элементов Инфоблока
- создание на основе привязка к яндекс картам;
- добавление фильтрации на основе координат;
- добавление в настройках свойства радиуса фильтрации.
2.4. Правка шаблона\вызова кмопонента\фильтра для поддержки AJAX
Общая логика геолокации:
- каждый купон привязан к месту на карте.
- у пользователя автоматически определяется место нахождения и показываются купоны действующие в определённом радиусе от места положения;
- также пользователь может выбрать: показать ВСЕ или показать Рядом. (будут 2 кнопки в фильтре – только кнопки, без вывода на карте)
- действия геолокации определяется в радиусе 30 -50 км от места нахождения пользователя в рамках 1 города
3. Настройка оплаты с личного счёта пользователя внутри системы.
4. Настройка онлайн оплаты – доработки модуля Robokassa. Айт уже заточен и данный модуль подключён. Необходимо сделать все привязки к счёту.
Действия:
1. Устанавливаем 1С-Битрикс - редакция Малый бизнес
2. Проект менеджер активирует лицензию
3. Устанавливаем шаблон
4. Проект менеджер активирует купон
5. Делаем доработки – 1 этап
6. Получаем информацию по оплате от клиента, и делаем доработки этап 2
7. Тестируем доработки и вёрстку.
По оплате, есть два вариант:
1. Программирование с вёрсткой (верстку необходимо будет править, так как сейчас она очень корявая) - 12350 руб. Срок 4-6 дня.
2. Только программирование - 10 320 руб. Срок 3-4 дня.
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