Необходимо доработать шаблон 1C-Bitrix

Необходимо взять вот этот шаблон купонник.рф и доработать:

1. Личный кабинет

1.1.Сделать возможность редактирования личных данных

http://joxi.ru/GrqM4JntdWgRrz - тут описание 1-ой доработки

http://joxi.ru/5mdkJaPTVoEyr1 - описание 2-ой доработки

1.2. Доработать форму регистрации:

- добавить поля: логин и пароль

- после регистрации пользователь автоматически входит в систему как на сайте http://www.biglion.ru/

- после регистрации, пользователю приходит на почту письмо с текстом:

«Вы зарегистрировались на портале ***.

Благодарим вас за то, что выбрали нас!»

1.3.Настройка всплытия формы регистрации / авторизации при покупке купона (если пользователь не зарегистрирован)

- если неавторизированный пользователь нажимает «Купить» то всплывает форма входа на сайт. Если он не зарегистрирован, то переходит на форму регистрации.

- после регистрации / входа, всплывает форма http://joxi.ru/eAOqQnPFjW9nmo

1.5. Доработать форму заказа http://joxi.ru/eAOqQnPFjW9nmo

1.6. Заменить название кнопки в карточки товара (вот этой кнопки http://joxi.ru/ZrJVlZPuzdwxrj) на «Купить»

1.4.Доработать вход на сайт

- добавить ссылку «Регистрация». При клике переходим на форму регистрации. Вот так: http://joxi.ru/xAeGqRQCxDgpmy

2. Геолокацию (фильтр показа купонов по месту нахождения)

2.1. Добавление кнопки Рядом\Все

2.2. Создание скрипта javascript

- определения места положения пользователя;

- обработка кнопок;

- обработка отказа получения местоположения.

2.3. Пользовательское Свойство для геотаргеттинга элементов Инфоблока

- создание на основе привязка к яндекс картам;

- добавление фильтрации на основе координат;

- добавление в настройках свойства радиуса фильтрации.

2.4. Правка шаблона\вызова кмопонента\фильтра для поддержки AJAX

Общая логика геолокации:

- каждый купон привязан к месту на карте.

- у пользователя автоматически определяется место нахождения и показываются купоны действующие в определённом радиусе от места положения;

- также пользователь может выбрать: показать ВСЕ или показать Рядом. (будут 2 кнопки в фильтре – только кнопки, без вывода на карте)

- действия геолокации определяется в радиусе 30 -50 км от места нахождения пользователя в рамках 1 города

3. Настройка оплаты с личного счёта пользователя внутри системы.

4. Настройка онлайн оплаты – доработки модуля Robokassa. Айт уже заточен и данный модуль подключён. Необходимо сделать все привязки к счёту.

Действия:

1. Устанавливаем 1С-Битрикс - редакция Малый бизнес

2. Проект менеджер активирует лицензию

3. Устанавливаем шаблон

4. Проект менеджер активирует купон

5. Делаем доработки – 1 этап

6. Получаем информацию по оплате от клиента, и делаем доработки этап 2

7. Тестируем доработки и вёрстку.

По оплате, есть два вариант:

1. Программирование с вёрсткой (верстку необходимо будет править, так как сейчас она очень корявая) - 12350 руб. Срок 4-6 дня.

2. Только программирование - 10 320 руб. Срок 3-4 дня.