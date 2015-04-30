Вордпресс: настройка плагина

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Закрыт1 заявка108 просмотров

Есть сайт автоцентра.

На одной из его страниц нужно реализовать слайдер по критериям.

Я думаю хорошо бы подошел революшн слайдер.

Кто возьмется и почем?

WordPress
10 лет назад
wteams
Ольга 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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