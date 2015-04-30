Глобус для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки126 просмотров

Необходимо на основе готового шаблона сделать глобус вращающийся) и вставить его на сайт. Карта есть, модуль тоже.

10 лет назад
saymon-kkd
Панферов 
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
38 отзывов(-5)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров