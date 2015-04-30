Скрэппинг одного сайта

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URL в личке. На главной странице — алфавитный указатель и номер страницы (1..10000).

Нужно пройтись по всем буквам и всем страницам для каждой буквы (1..10000) с помощью php и собрать все эти фразы в базу mysql. Мне понадобится дамп базы с уже готовым результатом и сам скрипт.

MySQLPHP
10 лет назад
solzy
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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