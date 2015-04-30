Скрэппинг одного сайта

URL в личке. На главной странице — алфавитный указатель и номер страницы (1..10000).

Нужно пройтись по всем буквам и всем страницам для каждой буквы (1..10000) с помощью php и собрать все эти фразы в базу mysql. Мне понадобится дамп базы с уже готовым результатом и сам скрипт.