Написать запрос к ElasticSearch

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Закрыт1 заявка100 просмотров

сть готовый индекс на Эластике,

надо помочь составить правильный запрос к нему чтоб выдача была ожижаемой а не рандомной как сейчас :)

- Морфологию

- При наличии термов - фильтровал по ним

Use кейсы по которым должен искать:

- Моторное масло для BMW X5 E53 1992 года

- Моторное масло для дизеля

- Моторное масло Ликви Молли 5w30

- Маторное мало Liqui Moly 5w30 дизельное

10 лет назад
cat_crash2
Третьяков 
43 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров