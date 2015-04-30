Приветствую. Необходимо: 1 Приложение для Андроид, имеющее 4 раздела. Основная задача приложения – создание заказа по каталогу товаров. 2 Предложить бесплатный движок для каталога товаров, для ...
Написание алгоритма для АТС Broadworks + Drupal (MySQL)
Добрый день. Есть веб-сайт на CMS Drupal. На сайте регистрируются пользователи и при регистрации указывают некоторые данные о себе, в том числе номер мобильного телефона. Нужно написать алгоритм, предположительно на PHP для связи БД MySQL под управлением Drupal с виртуальной АТС Broadworks. При звонке на виртуальную АТС, которую необходимо настроить –
Необходимо выполнить следующие задачи:
1. немного доработать Drupal – добавить дополнительные еще поля для пользователей, такие как временные интервалы, в которые будут связываться пользователи.
2. написать алгоритм (сам алгоритм есть в подробном и красивом виде), на основе которого будет производиться выборка номеров и в последствии при звонке на АТС она будет соединять звонящего с конкретным абонентом, подходящим по условиям алгоритма.
3. Связать алгоритм и базу MySQL (Drupal) с АТС Broadwords
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