Написание алгоритма для АТС Broadworks + Drupal (MySQL)

Добрый день. Есть веб-сайт на CMS Drupal. На сайте регистрируются пользователи и при регистрации указывают некоторые данные о себе, в том числе номер мобильного телефона. Нужно написать алгоритм, предположительно на PHP для связи БД MySQL под управлением Drupal с виртуальной АТС Broadworks. При звонке на виртуальную АТС, которую необходимо настроить –

Необходимо выполнить следующие задачи:

1. немного доработать Drupal – добавить дополнительные еще поля для пользователей, такие как временные интервалы, в которые будут связываться пользователи.

2. написать алгоритм (сам алгоритм есть в подробном и красивом виде), на основе которого будет производиться выборка номеров и в последствии при звонке на АТС она будет соединять звонящего с конкретным абонентом, подходящим по условиям алгоритма.

3. Связать алгоритм и базу MySQL (Drupal) с АТС Broadwords