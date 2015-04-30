Настройка сайта после установки SSL серта, редирект.

После покупки и установки SSL серта возникли следующие проблемы:

1) Пишет что соединение не безопасно, причиной этому являются ссылки на сторонние сайты http соединения, необходимо написать что-то подобие away.php как у ВК, либо другое решение на ваш выбор.

К сожалению имею достаточно небольшую сумму, поэтому надеюсь на небольшую цену за ваши услуги, возможно мне будет достаточно подсказать.

Активнее люди, скоро сам все сделаю =)