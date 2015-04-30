Имеется шаблон Wordpress с сайта themeforest.net/ Нужно отредактировать его по т.з. , включая изменения вида блоков, добавления блоков Этапы работ: 1. Даю шаблон 2. Устанавливаете на тестовом ...
Настройка сайта после установки SSL серта, редирект.
После покупки и установки SSL серта возникли следующие проблемы:
1) Пишет что соединение не безопасно, причиной этому являются ссылки на сторонние сайты http соединения, необходимо написать что-то подобие away.php как у ВК, либо другое решение на ваш выбор.
К сожалению имею достаточно небольшую сумму, поэтому надеюсь на небольшую цену за ваши услуги, возможно мне будет достаточно подсказать.
Активнее люди, скоро сам все сделаю =)
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