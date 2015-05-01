Передача трех POST параметров

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Закрыт12 заявок167 просмотров

Есть небольшой калькулятор на JS в виде формы, при заполнении двух полей выводится третье поле, после нажатие по кнопки, появляется четвертое поле телефон, при отправки данной формы необходимы передавать все эти поля в POST. Сейчас передается только последнее поле телефон:

JavaScript
10 лет назад
paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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