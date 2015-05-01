Создать HTTP POST форму отправки лидов

Сейчас на страницах сайта в сайдбаре (и на странице Apply) установлена JS форма.

Вместо них нужно создать responsive форму (для сайдбара и другая для страницы apply), но c отправкой лидов на внешний url через HTTP POST.

С меня ФТП доступ и мануал что да как.