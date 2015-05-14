Нужно найти и отпарсить тематические форумы и по определённым запросам пользователей сделать им рассылку, не спам, т.к. рассылка будет именно по запросам. Цену и срок указывает в проекте.
Уникализировать шаблон на Вордпрессе
Нужно уникализировать шаблон на вордпресе.Шаблон есть купленный. ТЗ вышлю по запросу.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
1.Мне не приходят сообщения с заполненный форм, хотя я ктрл + ф5 нажал 2.После отправки сообщений должно появиться на 5 секунд окошечко что сообщение отправлено – и если тыкнуть мимо него, оно должно ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть небольшой калькулятор на JS в виде формы, при заполнении двух полей выводится третье поле, после нажатие по кнопки, появляется четвертое поле телефон, при отправки данной формы необходимы передавать все эти поля в POST. Сейчас ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт10 лет назад
Сейчас на страницах сайта в сайдбаре (и на странице Apply) установлена JS форма. Вместо них нужно создать responsive форму (для сайдбара и другая для страницы apply), но c отправкой лидов на внешний ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
требуется скопировать данные из одной базы в другую, поменяв структуру таблиц вторая (заполняемая) таблица sql данные получаются на основе АПИ запросов также нужна будет страница вывода полученной информации ( для проверки данных)Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Есть веб-сайт на CMS Drupal. На сайте регистрируются пользователи и при регистрации указывают некоторые данные о себе, в том числе номер мобильного телефона. Нужно написать алгоритм, предположительно на PHP для связи БД MySQL ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Приветствую. Необходимо: 1 Приложение для Андроид, имеющее 4 раздела. Основная задача приложения – создание заказа по каталогу товаров. 2 Предложить бесплатный движок для каталога товаров, для ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Доработки по самописанному сайту задание в приложение от вас сроки и бюджетВеб-программирование7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $5
После покупки и установки SSL серта возникли следующие проблемы: 1) Пишет что соединение не безопасно, причиной этому являются ссылки на сторонние сайты http соединения, необходимо написать что-то подобие away.php как у ВК, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад