Уникализировать шаблон на Вордпрессе

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок182 просмотра

Нужно уникализировать шаблон на вордпресе.Шаблон есть купленный. ТЗ вышлю по запросу.

WordPress
10 лет назад
Dimon7777777
Дмитрий 
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Reexel
47 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$30
3 дня
Рекомендую.Сделал все как просили.Постоянно поддерживает связь.
Ответственный заказчик

Заявки фрилансеров

Reexel
47 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад