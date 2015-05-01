Настроить генерацию структуры сайта и страниц товара из XML

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки141 просмотр

Для проектируемого сайта необходимо предложить готовое решение, либо написать собственный велосипед по генерации структуры каталога/меню и карточки товара из статичного XML.

Структура тегов традиционная - категория/подкатегория/вендор/модель -> модель/характеристики/цена и т.д.

CMS пока не избрана. Пожелания приветствуются.

Также, полагаю, потребуется заверстать под это дело страницы каталога и карточек товара.

10 лет назад
sugar_daddy
Андрей 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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