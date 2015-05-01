Прописать скрипты для google docs

Добрый день. Есть большая база данных с заказами на оказание услуги в google docs. Внутри этой таюлицы есть около20-25 вкладок со сводными таблицами, привязанными к основному листу. К данной таблице есть доступ всем заказчикам, для каждого из них своя сводная(-ые) таблицы. Необходимо прописать скрипты таким образом, что при открытии всего документа заказчику была доступна только информация, которая предназначается ему. Другими словами необходимо разграничить доступ к документу по вкладкам.