Прописать скрипты для google docs

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка166 просмотров

Добрый день. Есть большая база данных с заказами на оказание услуги в google docs. Внутри этой таюлицы есть около20-25 вкладок со сводными таблицами, привязанными к основному листу. К данной таблице есть доступ всем заказчикам, для каждого из них своя сводная(-ые) таблицы. Необходимо прописать скрипты таким образом, что при открытии всего документа заказчику была доступна только информация, которая предназначается ему. Другими словами необходимо разграничить доступ к документу по вкладкам.

10 лет назад
alfaromeo7
Роман 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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