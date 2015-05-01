Верстка сайта

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Закрыт1 заявка89 просмотров

Здравствуйте, интересует стоимость верстки сайта под ключ с интерактивной картой, на которой будут размещаться вакансии и при наведении на метку всплывать окно с описанием.

Главная сайта в прикрепленном файле.

10 лет назад
WooHoo
Елена 
34 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров