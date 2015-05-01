Нужен Java программист. Есть парсер товаров в Imagecms все настроено (парсинг описания цены и т.д) кроме загрузки картинок на сервер, нужно внести изменения в парсер.
Доработать существующий PHP скрипт
Скрипт парсит контент, обрабатывает его, вносит изменения и сохраняет переделанный вариант. Нужно доработать его.
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