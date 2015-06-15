Сделать форму заказа.

Добрый вечер! Требуется сделать авторизацию, форму заказа с сохранением в базе и приклеить оплату Skrill.

1. Авторизация

- Вход - логин и пароль.

- Регистрация - ФИО, дата рождения, Город, логин (e-mail) и пароль, проверить и повторить пароль (не менее 8 символов), галочка о согласии на обработку данных. После регистрация, уведомление о регистрации нового пользователя администратору, активация пользователя через админку.

2. Админка

- Заказы - возможность просмотра, редактирования или удаление, добавить номер заказа, поле для ввода трэка, статус оплаты и статус заказа.

- Пользователи - активация пользователей, кол-во заказов всего у каждого.

- Продукты - название, описание, картинка, цена и выбор формы заказа - да (9 полей), нет (то переход сразу к оплате).

3. Форма заказа

3.1 Выбор продукта.

3.2 Далее ввод 9 полей данных для продукта, проверка данных в полях.

3.3 Ввод адреса доставки.

3.4 Вывод введеных данных (возможность возврата и редактирования), общая сумма к оплате, галочка о подтверждении введеных данных, и вторая галочка "..." .

3.5 Кнопка оплатить, переход на шлюз Skrill и произведение оплаты.

3.6 При успешной оплате - ВЫВОД ОПЛАТА ПРОВЕДЕНА УСПЕШНО, генерируется номер заказа, уведомление администратору о заказе с прикреплением IP, и данных о пользователе, уведомление пользователю и благодарность о заказе, переход главную страницу.

3.6.1 При неуспешной оплате, выводится уведомление, что оплата не прошла, заказ сохраняется у пользователя и может быть либо повторно оплачен либо удален, иначе новый заказ сделать нельзя.

Все галочки обязательные для ввода, проверка моб. телефона и электронной почты на формат. Требуется оперативная реализация.