Здравствуйте Коллеги! Нужен макрос, который сможет из файла эксель загружать пакетами страницы сайта в этот сервис content-watch.ru/website/ и проверять страницы на уникальность. Затем по результатам проверки смог бы определить страницы с заданным диапазоном уникальности и ...
Сделать форму заказа.
Добрый вечер! Требуется сделать авторизацию, форму заказа с сохранением в базе и приклеить оплату Skrill.
1. Авторизация
- Вход - логин и пароль.
- Регистрация - ФИО, дата рождения, Город, логин (e-mail) и пароль, проверить и повторить пароль (не менее 8 символов), галочка о согласии на обработку данных. После регистрация, уведомление о регистрации нового пользователя администратору, активация пользователя через админку.
2. Админка
- Заказы - возможность просмотра, редактирования или удаление, добавить номер заказа, поле для ввода трэка, статус оплаты и статус заказа.
- Пользователи - активация пользователей, кол-во заказов всего у каждого.
- Продукты - название, описание, картинка, цена и выбор формы заказа - да (9 полей), нет (то переход сразу к оплате).
3. Форма заказа
3.1 Выбор продукта.
3.2 Далее ввод 9 полей данных для продукта, проверка данных в полях.
3.3 Ввод адреса доставки.
3.4 Вывод введеных данных (возможность возврата и редактирования), общая сумма к оплате, галочка о подтверждении введеных данных, и вторая галочка "..." .
3.5 Кнопка оплатить, переход на шлюз Skrill и произведение оплаты.
3.6 При успешной оплате - ВЫВОД ОПЛАТА ПРОВЕДЕНА УСПЕШНО, генерируется номер заказа, уведомление администратору о заказе с прикреплением IP, и данных о пользователе, уведомление пользователю и благодарность о заказе, переход главную страницу.
3.6.1 При неуспешной оплате, выводится уведомление, что оплата не прошла, заказ сохраняется у пользователя и может быть либо повторно оплачен либо удален, иначе новый заказ сделать нельзя.
Все галочки обязательные для ввода, проверка моб. телефона и электронной почты на формат. Требуется оперативная реализация.
Выбранный исполнитель
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