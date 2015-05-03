Простейший скрипт подсчёта переходов на сайт

Есть новостной сайт. Нужно реализовать такое:

Партнёр сайта берёт ссылку на любую страницу моего сайта и добавляет в конце ?ref=1 или ?ref=2 и т.д., в зависимости от его ID

Размещает получившуюся ссылку например у себя в группе в соц сетях, или ещё где нибудь.

Так вот нужно подсчитывать все заходы на сайт по таким ссылкам и выводить на отдельной страничке данную информацию. Список ID и количество уникальных переходов напротив каждого...

Другими словами нужен скрипт, который будет подсчитывать заходы на сайт по ссылкам в конце которых есть ?ref=1 ?ref=2 ?ref=3 и т.д., и выводить список ID и количество переходов напротив каждого...