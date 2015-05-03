Скрипт парсит контент, обрабатывает его, вносит изменения и сохраняет переделанный вариант. Нужно доработать его.
Простейший скрипт подсчёта переходов на сайт
Есть новостной сайт. Нужно реализовать такое:
Партнёр сайта берёт ссылку на любую страницу моего сайта и добавляет в конце ?ref=1 или ?ref=2 и т.д., в зависимости от его ID
Размещает получившуюся ссылку например у себя в группе в соц сетях, или ещё где нибудь.
Так вот нужно подсчитывать все заходы на сайт по таким ссылкам и выводить на отдельной страничке данную информацию. Список ID и количество уникальных переходов напротив каждого...
Другими словами нужен скрипт, который будет подсчитывать заходы на сайт по ссылкам в конце которых есть ?ref=1 ?ref=2 ?ref=3 и т.д., и выводить список ID и количество переходов напротив каждого...
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