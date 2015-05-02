Написать макрос под iMacros for Firefox

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка129 просмотров

Здравствуйте Коллеги! Нужен макрос, который сможет из файла эксель загружать пакетами страницы сайта в этот сервис content-watch.ru/website/ и проверять страницы на уникальность. Затем по результатам проверки смог бы определить страницы с заданным диапазоном уникальности и скопировать их в этот или другой файл. Возможно предложите другие решения, может быть апи этого сервиса можно подключить и скормить все наши адреса страниц.

10 лет назад
evgenyj1
52 года
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров