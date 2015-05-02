Написать макрос под iMacros for Firefox

Здравствуйте Коллеги! Нужен макрос, который сможет из файла эксель загружать пакетами страницы сайта в этот сервис content-watch.ru/website/ и проверять страницы на уникальность. Затем по результатам проверки смог бы определить страницы с заданным диапазоном уникальности и скопировать их в этот или другой файл. Возможно предложите другие решения, может быть апи этого сервиса можно подключить и скормить все наши адреса страниц.