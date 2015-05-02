Программинг сайта по готовой верстке 1с битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок155 просмотров

Добрый день!

Нужно по готовой верстке спрограммировать сайт на битрикс старт.

Верстка

http://test-html.in.ua/oug2015/tek/

http://test-html.in.ua/oug2015/tek/inner-articles.html

http://test-html.in.ua/oug2015/tek/inner-category.html

http://test-html.in.ua/oug2015/tek/inner-contacts.html

http://test-html.in.ua/oug2015/tek/inner-dealers.html

http://test-html.in.ua/oug2015/tek/inner-detail.html

http://test-html.in.ua/oug2015/tek/inner-detail-2.html

http://test-html.in.ua/oug2015/tek/inner-form-popup.html

Тз при детальном обсуждении

P.s вообще ищем человека для постоянного сотрудничества

HTML
10 лет назад
webteem
Сергей 
32 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров