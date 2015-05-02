Есть два калькулятора на сайте: каско и осаго. Компания разработала новый api http://pkasko.ru/dev/api/ - документация. Нужно внести изменения в код для работы с новым api. Подключить к новому апи требуется только один калькулятор ...
Натянуть html на Joomla 3
Готовый html макет натянуть на джумлу 3.
Ссылка на задание:
https://drive.google.com/file/d/0BzCkU-1p8HY6NktQMXA2dGdFMGs/view?usp=sharing
Укажите сроки и стоимость.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $20
Есть в бд страны, для россии и украины области и города, надо сделать форму для выбора региона показа баннера. Обработку формы делать не надо. При попадании на страницу, пользователь видит список стран, для ...Завершен10 лет назад
Добрый день! Нужно по готовой верстке спрограммировать сайт на битрикс старт. Верстка http://test-html.in.ua/oug2015/tek/ http://test-html.in.ua/oug2015/tek/inner-articles.html http://test-html.in.ua/oug2015/tek/inner-category.html http://test-html.in.ua/oug2015/tek/inner-contacts.html http://test-html.in.ua/oug2015/tek/inner-dealers.html http://test-html.in.ua/oug2015/tek/inner-detail.html ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый вечер! Требуется сделать авторизацию, форму заказа с сохранением в базе и приклеить оплату Skrill. 1. Авторизация - Вход - логин и пароль. - Регистрация - ФИО, дата ...Завершен10 лет назад
Здравствуйте Коллеги! Нужен макрос, который сможет из файла эксель загружать пакетами страницы сайта в этот сервис content-watch.ru/website/ и проверять страницы на уникальность. Затем по результатам проверки смог бы определить страницы с заданным диапазоном уникальности и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Есть новостной сайт. Нужно реализовать такое: Партнёр сайта берёт ссылку на любую страницу моего сайта и добавляет в конце ?ref=1 или ?ref=2 и т.д., в зависимости от его ID ...Завершен10 лет назад
- $20
Скрипт парсит контент, обрабатывает его, вносит изменения и сохраняет переделанный вариант. Нужно доработать его.Веб-программирование10 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен Java программист. Есть парсер товаров в Imagecms все настроено (парсинг описания цены и т.д) кроме загрузки картинок на сервер, нужно внести изменения в парсер.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо написать скрипт тизерной сети. Коротко о функционале: - регистрация вебмастеров и рекламодателей - кабинет вебмастера - кабинет рекламодателя - модерация площадок - несколько форматов рекламы (тизеры, баннеры ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Действующий сайт китайоптом.рф Шаблон http://it-goods.com/templates/free_themes/streak Примерные изменения: поменять логотип на наш. Вверху оставить только "оформить заказ" и "корзина" Валюта меняется на рубли Поиск ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад