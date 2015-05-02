Натянуть html на Joomla 3

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок125 просмотров

Готовый html макет натянуть на джумлу 3.

Ссылка на задание:

https://drive.google.com/file/d/0BzCkU-1p8HY6NktQMXA2dGdFMGs/view?usp=sharing

Укажите сроки и стоимость.

HTMLJoomla
10 лет назад
1nfiniti
Илья 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

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