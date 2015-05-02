Дописать функционал на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок160 просмотров

дописать функционал на сайте, дописывать функционал по редактированию и добавлению в каталог информации. Сейчас это возможно только через базу данных,а нужно сделать что бы редоктирование было возможно из панели админа. жду предложений

10 лет назад
avtokrat
Евгений 
44 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров