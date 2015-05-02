Подключить модуль оплаты

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Закрыт1 заявка98 просмотров

Всем привет, требуется подключить модуль пополнения счёта на сайт (любой). Главное чтобы можно было пополнять баланс через QIWI, WM и Яндекс, можно даже взять от deer.io (если есть рабочий).

Сайт - idota2.ru

Движок: DLE

DLE
10 лет назад
frondeilive
Ромкин 
27 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров