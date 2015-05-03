Решить проблемы с доступностью и скоростью загрузки сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки112 просмотров

1. Разобраться с причиной данной проблемы и решить ее: http://pix.my/i3rQ43qX

2. Решить проблемы с загрузкой и скоростью сайта, при загрузке мигают элементы, проблемы с ответом сервера скоростью, решить все проблемы в https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ (картинки урезал, js тоже минимизировал, плагин total cache стоит).

Проверить работу хостинга и дать рекомендации по дальнейшему сотрудничеству с ними.

Нужно убрать проблемы с доступностью сайта, сайт должен "летать."

Называйте стоимость за выполнение работ, а также сроки.

Оплата webmoney, приват24

JavaScript
10 лет назад
weblanding
Александр 
42 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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