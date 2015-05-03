Интернет-сервис

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки152 просмотра

Интернет-сервис для приема заказов на товары.

Имеется готовый дизайн и верстка основных страниц.

Необходимо реализовать программную часть сайта с частичной версткой.

Краткое описание системы для оценки прилагается в файле.

С удовольствием отвечу на все вопросы.

10 лет назад
smokysse
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров