Нужно доработать сайт. цмс WP Надо поставить галерею, и немного посмотреть код. сейчас мы поставили галерею c тагами. Но фотографии не всегда показывают, Вот ссылка сайта ...
Интернет-сервис
Интернет-сервис для приема заказов на товары.
Имеется готовый дизайн и верстка основных страниц.
Необходимо реализовать программную часть сайта с частичной версткой.
Краткое описание системы для оценки прилагается в файле.
С удовольствием отвечу на все вопросы.
Заявки фрилансеров
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