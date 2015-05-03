Необходимо создать виджет

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка105 просмотров

Добрый день. Необходимо создать скрипт или виджет. Подобный этому widget.pro. Есть сайт на друпал в который его необходимо будет встроить. Пишите цены и сроки.

Drupal
10 лет назад
Pankrat74
Игорь 
44 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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