Интеграция PSD в CMS

Ищу специалиста, который может перенести проект из PSD в CMS.

По структуре с похожим эффектом параллакс как тут http://capitalgroup.ru/ .

Сделан в один экран и весь контент переключается в слайдере. Сайт по продаже глушителей. НЕ интернет магазин. Сайт больше информационный, как визитка. На сайте будет представлен товар , но только для ознакомления. Будет форма обратной связи, контактов и задать вопрос. Так же в нескольких разделах предусмотрена кнопка для скачивания каталога.

Необходимо предусмотреть возможность подключения нескольких языков. (2-3)

Сайт не адаптивный. Его необходимо сделать на любой несамописной системе управления.

От вас – предложение по движку, срокам и стоимости.

Пишите реальные сроки.

Оставляйте заявки, кто готов приступить сейчас. Прошу, в скайп не добавляться, а писать только в заявке или в личных сообщениях на weblancer.