Есть адаптивный шаблон на HTML. нужно также валидно и адаптивно привязать к wordpress (2 страницы – главная и страница каталога).
Интеграция PSD в CMS
Ищу специалиста, который может перенести проект из PSD в CMS.
По структуре с похожим эффектом параллакс как тут http://capitalgroup.ru/ .
Сделан в один экран и весь контент переключается в слайдере. Сайт по продаже глушителей. НЕ интернет магазин. Сайт больше информационный, как визитка. На сайте будет представлен товар , но только для ознакомления. Будет форма обратной связи, контактов и задать вопрос. Так же в нескольких разделах предусмотрена кнопка для скачивания каталога.
Необходимо предусмотреть возможность подключения нескольких языков. (2-3)
Сайт не адаптивный. Его необходимо сделать на любой несамописной системе управления.
От вас – предложение по движку, срокам и стоимости.
Пишите реальные сроки.
Оставляйте заявки, кто готов приступить сейчас. Прошу, в скайп не добавляться, а писать только в заявке или в личных сообщениях на weblancer.
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