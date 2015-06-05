Нужно создать рекламные баннеры с товарными ссылками и установить на мой сайт http://gotovim-doma-vkusno.ru/
Необходимо настроить форму заявки
Необходимо настроить форму заявки. Информация отправлю исполнителю.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $20
Есть лендинг уже готовый, в нем в виде слайдера реализовано портфолио с фотографиями в поп ап окне, которых более 300 штук общим весом более 130 Мб. Тем самым оставить обычную полную загрузку не представляется возможным. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $10
Необходимо в карточке товара разместить ссылку на ролик ютуб, чтобы было поле при добавлении товара . сейчас такое поле есть, но не совсем корректноеВеб-программирование7 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Необходимо создать скрипт или виджет. Подобный этому widget.pro. Есть сайт на друпал в который его необходимо будет встроить. Пишите цены и сроки.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $60
Имеется молодой блог. Хостинг, домен, все работает. Бесплатный шаблон имеет много косяков (много тегов h1 на главной, к примеру). Есть готовый несложный дизайн внешней и внутренней страниц. Что нужно: ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Интернет-сервис для приема заказов на товары. Имеется готовый дизайн и верстка основных страниц. Необходимо реализовать программную часть сайта с частичной версткой. Краткое описание системы для оценки прилагается в файле. ...Закрыт10 лет назад
- $10
Нужно доработать сайт. цмс WP Надо поставить галерею, и немного посмотреть код. сейчас мы поставили галерею c тагами. Но фотографии не всегда показывают, Вот ссылка сайта ...Закрыт10 лет назад
Доработать функционал сайта, делать надо много чего т.з разбита на этапы сброшу в Личку, требования к кандидатам высокий рейтинг, желательно из России, обязательное знание YII bootstrapЗакрыт10 лет назад
1. Разобраться с причиной данной проблемы и решить ее: http://pix.my/i3rQ43qX 2. Решить проблемы с загрузкой и скоростью сайта, при загрузке мигают элементы, проблемы с ответом сервера скоростью, решить все проблемы в https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ (картинки урезал, js тоже ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно скопировать java скрипт вот с этого сайта: https://olymptrade.com/lands/LPL09-02-01/index.html На мой. Нужен скрипт который предсказывает поведение рубля.Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад