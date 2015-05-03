Установить на сайт скрипт или систему ротации баннеров.

С бегущей вертикальной и горизонтальной лентой рекламных баннеров.(размер 234x60pix).

При наведении курсора лента останавливается, по клику - переход на сайт рекламодателя.

Примеры сайтов с бегущими лентами баннеров:

горизонтальная лента: http://www.rvbusiness.com/

вертикальная лента: http://www.xrshipyard.com/english/aboutus.asp?id=1

Можно поискать подходящий скрипт тут:

http://script.vanta.ru/catalog.php?cat=6&clas=0

http://redkosti.okis.ru/php_banner.html

Или использовать коммерческий вариант как в первом примере:

http://www.adbutler.com/

Минимальные пожелания к скрипту или системе:

получать по каждому баннеру статистику показов и кликов за нужный период и

отправлять эту статистику рекламодателю.

Оптимальные пожелания к скрипту или системе:

получать по каждому баннеру как можно больше статистики: количество показов и просмотров,CTR,

географию посетителей, личный кабинет для рекламодателя со статистикой по баннеру.

От Вас, пожалуйста, ответы на вопросы:

Сколько времени нужно на установку такого скрипта или системы?

Сколько стоит ваша работа по установке?

Сколько стоит стороннее ПО (если нужно)?

Спасибо!