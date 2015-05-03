Оптимизировать показатель developers для мобильной и обычной версии сайта для всех страниц (довести показаетль до 100%) -https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Fbezpepla.com.ua&tab=desktop
Установить на сайт скрипт или систему ротации баннеров.
Установить на сайт скрипт или систему ротации баннеров.
С бегущей вертикальной и горизонтальной лентой рекламных баннеров.(размер 234x60pix).
При наведении курсора лента останавливается, по клику - переход на сайт рекламодателя.
Примеры сайтов с бегущими лентами баннеров:
горизонтальная лента: http://www.rvbusiness.com/
вертикальная лента: http://www.xrshipyard.com/english/aboutus.asp?id=1
Можно поискать подходящий скрипт тут:
http://script.vanta.ru/catalog.php?cat=6&clas=0
http://redkosti.okis.ru/php_banner.html
Или использовать коммерческий вариант как в первом примере:
Минимальные пожелания к скрипту или системе:
получать по каждому баннеру статистику показов и кликов за нужный период и
отправлять эту статистику рекламодателю.
Оптимальные пожелания к скрипту или системе:
получать по каждому баннеру как можно больше статистики: количество показов и просмотров,CTR,
географию посетителей, личный кабинет для рекламодателя со статистикой по баннеру.
От Вас, пожалуйста, ответы на вопросы:
Сколько времени нужно на установку такого скрипта или системы?
Сколько стоит ваша работа по установке?
Сколько стоит стороннее ПО (если нужно)?
Спасибо!
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