Оптимизировать показатель developers для мобильной и обычной версии сайта для всех страниц (довести показаетль до 100%) -https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Fbezpepla.com.ua&tab=desktop
Сервис для автоматической раскрутки в социальных сетях
Дорогие программисты. Мне необходим сервис для автоматической раскрутки в социальных сетях, таких как facebook twitter, instagram. Чтобы например клиенты могли заказать 1000 фолловеров или 500 ретвеет. Что-то вроде soc-service.ru.
Дизайн должен быть получше, управление заказами и клиентам - должно быть в админ панеле.
Если в наличии имеется уже готовая система, отвечающая моим нуждам - можно обсудить.
Заявки фрилансеров
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