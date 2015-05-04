Сервис для автоматической раскрутки в социальных сетях

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка95 просмотров

Дорогие программисты. Мне необходим сервис для автоматической раскрутки в социальных сетях, таких как facebook twitter, instagram. Чтобы например клиенты могли заказать 1000 фолловеров или 500 ретвеет. Что-то вроде soc-service.ru.

Дизайн должен быть получше, управление заказами и клиентам - должно быть в админ панеле.

Если в наличии имеется уже готовая система, отвечающая моим нуждам - можно обсудить.

10 лет назад
dynamixnewmedia
Али 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров