Дорогие программисты. Мне необходим сервис для автоматической раскрутки в социальных сетях, таких как facebook twitter, instagram. Чтобы например клиенты могли заказать 1000 фолловеров или 500 ретвеет. Что-то вроде soc-service.ru.

Дизайн должен быть получше, управление заказами и клиентам - должно быть в админ панеле.

Если в наличии имеется уже готовая система, отвечающая моим нуждам - можно обсудить.