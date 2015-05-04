Лотерея для Counter Strike : Go

Добрый день уважаемые фрилансеры!

Необходимо сделать проект, который по сути своей будет являться лотереей или розыгрышем, но связанным с определенной компьютерной игрой Counter - Strike Global Offensive, дело в том, что участники будут из своего steam-инвентаря скидывать вещи к определенному боту, который будет выступать гарантом сделки, и победитель получает все, более подробная информация и вообще как работает проект я могу озвучить аудиально или предоставить тз.

- Понимание игры Counter-Strike:GO и как устроена торговая площадка Steam.

- Небольшое понимание игровой индустрии и вообще о чем идет речь.

- Желание в дальнейшем саппортить проект и работать в этом направлении.

Дизайн уже в разработке.

Скидываю в качестве примера ТЗ, первый блок работы.

Пишите цену за которую вы готовы взяться за данную работу.