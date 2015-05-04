Нужно положить дизайн на wordpress сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки144 просмотра

Есть уже утвержденный дизайн в фотошопе.

нужно положить его на вордпресс при этом сделать responsive.

портфолио и опыт обязательны. сделать нужно как можно скорее.

об оплате договоримся.

WordPress
10 лет назад
stas_du
47 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

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