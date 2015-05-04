Написать звонилку

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Закрыт6 заявок118 просмотров

необходимо сделать аналог сервиса callbackhunter.com

Человек оставляет заявку на сайте в форме заявке

и скрипт тут же звонит менеджеру на заданный телефон и клиенту на тот номер, который он указал

то есть автоматом соединяет 2-х людей

напишите цену и срок

10 лет назад
battle-b
46 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров