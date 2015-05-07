Исправление ошибок на сайте Друпал

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Завершен9 заявок123 просмотра

Необходимо обновить систему Друпал, т.к. выходят предупреждения связанные с безопасностью сайта в админке, а также разобраться со входом в систему управления.

Сейчас там отображается белый экран.

Drupal
10 лет назад
shurman
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Vladimir_VV
Владимир 
45 лет
18 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
10 лет назад
$10
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Заявки фрилансеров

Vladimir_VV
Владимир 
45 лет
18 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
10 лет назад

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