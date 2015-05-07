Требуется разработка масштабного проекта на php (symphony). От соискателей обязателен опыт работы над сложными проектами. Подробное ТЗ и оплата обсуждается индивидуально. Присылайте резюме с описанием профильного ...
Парсинг www.kliniken.de
Здесь список клиник германии по городам:
https://www.kliniken.de/kliniken/a-z/kliniken/ort_A.htm
Примеры клиник:
https://www.kliniken.de/kliniken/a-z/kliniken/Marienhospital-Aachen-3.htm
отзывы - https://www.kliniken.de/kliniken/a-z/kliniken/Evang-Krankenhaus-Koenigin-Elisabeth-Herzberge-gGmbH-Berlin-665.htm
лого - https://www.kliniken.de/kliniken/a-z/kliniken/Unfallkrankenhaus-Berlin-3474.htm
Нужно собрать информацию в базу:
- город
- ссылка на страницу с которой спарсили информацию
- лого
- название клиники
- адрес
- телефон
- факс
- ссылка на сайт
- е-мейл
- текст описания клиники
- список отделений
-- отделение
-- тип отделения
-- к-во пациентов
- список диагнозов
-- код
-- диагноз
-- к-во диагнозов
- отзывы:
-- заголовок
-- содержание отзыва
-- автор, отделение, год, частный пациент или нет
-- текст позитив, негатив
-- рейтинг: общая удовлетворенность, консультации, лечение, менеджмент
Предложите цену и сроки
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Настройка получения запросов из контактных форм на email админа с связи с проблемой неполучения запросов от пользователей Yahoo. Подробности в файле ТЗВеб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Есть таблица в гугл докс: дата || тип экзамена || готовность сертификата. На сайте есть форма: тип экзамена (селект) || Дата || кнопка проверить и должен подгружаться результат (готов или не готов) ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть готовый сайт, установленный на CMS Joomla 3.4. Нужно исправить на нём все ошибки, оформить в соответствии с макетом, настроить все модули в системе управления и перенести с тестового сервера на тот, на котором он ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $450
Необходимо сделать проект, который по сути своей будет являться лотереей или розыгрышем, но связанным с определенной компьютерной игрой Counter-Strike:Global Offensive, дело в том, что участники будут из своего steam-инвентаря скидывать вещи к определенному боту, который ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
необходимо сделать аналог сервиса callbackhunter.com Человек оставляет заявку на сайте в форме заявке и скрипт тут же звонит менеджеру на заданный телефон и клиенту на тот номер, который он указал ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $20
Необходимо решить вопрос с установкой нескольких копий одного и того же приложения .apk на андроид (Android) эмулятор типо BlueStacks или другой эмулятор. Решение должно быть простым и давать возможность устанавливать десятки одинаковых приложений на одну ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Есть скрипт загрузки изображения на сервер! но если я гружу png, у меня создается точно такое изображение, но jpg и фон черный, размер другой Изменение расширения с png на jpg я ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, нужно переписать htaccess под nginx. От вас сроки и цены С уважением ДмитрийВеб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад