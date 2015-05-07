Парсинг www.kliniken.de

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок143 просмотра

Здесь список клиник германии по городам:

https://www.kliniken.de/kliniken/a-z/kliniken/ort_A.htm

Примеры клиник:

https://www.kliniken.de/kliniken/a-z/kliniken/Marienhospital-Aachen-3.htm

отзывы - https://www.kliniken.de/kliniken/a-z/kliniken/Evang-Krankenhaus-Koenigin-Elisabeth-Herzberge-gGmbH-Berlin-665.htm

лого - https://www.kliniken.de/kliniken/a-z/kliniken/Unfallkrankenhaus-Berlin-3474.htm

Нужно собрать информацию в базу:

- город

- ссылка на страницу с которой спарсили информацию

- лого

- название клиники

- адрес

- телефон

- факс

- ссылка на сайт

- е-мейл

- текст описания клиники

- список отделений

-- отделение

-- тип отделения

-- к-во пациентов

- список диагнозов

-- код

-- диагноз

-- к-во диагнозов

- отзывы:

-- заголовок

-- содержание отзыва

-- автор, отделение, год, частный пациент или нет

-- текст позитив, негатив

-- рейтинг: общая удовлетворенность, консультации, лечение, менеджмент

Предложите цену и сроки

10 лет назад
dtx
42 года
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

squirrel25
Виктор 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$20
3 дня
Это именно тот редкий случай когда быстро, качественно и дешево сочетаются в одном исполнителе ) Рекомендую!
Было приятно сотрудничать с Александром. Четкое ТЗ, частый онлайн, лояльность в приеме проекта, вежливое общение и незамедлительная оплата. Рекомендую как порядочного заказчика.

Заявки фрилансеров

squirrel25
Виктор 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад