Переделать расчёт калькулятора

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Завершен6 заявок141 просмотр

У нас на сайте есть калькулятор, нужно изменить формулы расчётов. Формулы не точные нужно подвести их под пикреплённые примеры.

http://zzbo.ru/poleznoe/leasing

Расчеты сделаны по следующим параметрам:

1)Суммы - 3, 5 и 10 млн руб.

2)Сроки – 12, 24, 36 и 48 мес.

3)Аванс – 20%, 25%, 30% и 49%.

4)Тип графика – аннутетный.

10 лет назад
spnova
Громов 
56 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

rlvov87
Роман 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$5
1 день
Спасибо
Понятное ТЗ, моментальная оплата.

Заявки фрилансеров

rlvov87
Роман 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад