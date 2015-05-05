При переносе сайта на новый хостинг (http://nic.ru/) сайт не запустился. Экран ошибки во вложении. Необходимо восстановить работоспособность сайта.
Доработка программы на Three JS
Ищу специалиста Three JS, для доработки существующей программы (добавление небольшого функционала). Желательно чтобы исполнитель разбирался в Haxe. Детали в личку
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