Доработка программы на Three JS

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  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка147 просмотров

Ищу специалиста Three JS, для доработки существующей программы (добавление небольшого функционала). Желательно чтобы исполнитель разбирался в Haxe. Детали в личку

JavaScript
10 лет назад
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
3 дня назад

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Нет заявок фрилансеров