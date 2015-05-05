Переделка сайта

Здравствуйте!

Нам очень нужно обновить дизайн сайта - http://www.dominanta-telecom.ru/

Дизайн (оформление) страниц разработает наш дизайнер (для этого совместно с Вами составим для него тех задание - что можно и стоит поменять на сайте и что менять нельзя - не стоит).

От Вас, сейчас, жду ответа - понимаете ли Вы задание, согласны ли с ним, готовы ли работать и за какие деньги.

Сайт написан на PHP и у него есть админка (доступ предоставим) - во вложении.