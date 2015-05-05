Требуется разработка масштабного проекта на php (symphony). От соискателей обязателен опыт работы над сложными проектами. Подробное ТЗ и оплата обсуждается индивидуально. Присылайте резюме с описанием профильного ...
Настройка сайта на новом хостинге.
При переносе сайта на новый хостинг (http://nic.ru/) сайт не запустился.
Экран ошибки во вложении.
Необходимо восстановить работоспособность сайта.
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