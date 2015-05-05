Настройка сайта на новом хостинге.

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт15 заявок190 просмотров

При переносе сайта на новый хостинг (http://nic.ru/) сайт не запустился.

Экран ошибки во вложении.

Необходимо восстановить работоспособность сайта.

10 лет назад
rover373409851
Александр 
44 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров